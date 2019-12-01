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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان...مدير امن عدن شلال شايع يباغت عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك ويتخذ هذا القرار الشجاع الذي اثلج صدر الرئيس هادي وكل ابناء المحافظات الشمالية

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كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان...مدير امن عدن شلال شايع يباغت عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك ويتخذ هذا القرار الشجاع الذي اثلج صدر الرئيس هادي وكل ابناء المحافظات الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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