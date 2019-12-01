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صنعاء - ياسمين الخيامي - اياك ان تفعل هذا الشيء ابدا ...مخاطر مرعبة قد تفقك سمعك وبصرك اذا فعلت هذا الأمر خلال إصابتك بالزكام وقت الشتاء

حذّر طبيب مختص في الأنف والأذن والحنجرة من كتم العطس، والذي يلجأ إليه بعض الأشخاص في الأماكن العامة أو المزدحمة، تجنباً للإحراج أو لمنع انتشار عدوى، مبيناً أن ذلك قد يؤدي لمخاطر مرعبة على الصحة. وقال الطبيب ميشائيل دييج وفقاً لـ "وكالة الأنباء الألمانية"، إن كتم العطس قد يؤدي إلى خدش بعض الأنسجة الدقيقة في الأنف، أو يتسبب في حدوث تمزق في الأذن، ناصحاً باستخدام المنديل أو المرفق عوضاً عن كتم العطس. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شيطان الكويت يصور عورات النساء في الأسواق.. ويرتكب فعلًا صادمًا بالفيديوهات ورد للتو.. اليافعي يكشف عن احتجاز القوات السعودية لـ" عيدروس الزبيدي " يوما كاملا وبماذا التزم ليفرج عنه ! مشاهد صادمة.. فتيات سعوديات يشربن "الخمر" في حديقة عامة.. ( فيديو جريء وصادم ) تركيا تفجر مفاجأة مدوية بشأن الشخصية التي كشفت موقع "البغدادي" في إدلب.. صورة بعد حادثة فرنسا.. ابنة الملك سلمان تخرج عن صمتها وتفجر مفاجاة صادمة للجميع وتكشف معلومات سرية عن والدها وولي عهده Advertisements مشهد يهز المشاعر.. الإيزيدية أشواق حجي تواجه مغتصبها الداعشي بعد 5 سنوات.. شاهد ردة فعلها.. (فيديو صادم) الفنانة شيرين عبد الوهاب تصعق كل نساء السعودية وتصفهن بهذا الوصف المخجل والقبيح رغم تواجدها في الرياض لاحياء حفل فني ( لن تصدق ماذا قالت عن نساء السعودية عاجل وفي غاية الخطورة ...رئيس الوزراء يباغت الجميع ويقدم استقالته رسميا ويدعو كل الوزراء لتقديم استقالتهم ( تعرف على السبب الصادم الذي احبره على ذلك ) وردنا الان...مدير امن عدن شلال شايع يباغت عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك ويتخذ هذا القرار الشجاع الذي اثلج صدر الرئيس هادي وكل ابناء المحافظات الشمالية وردنا الان .. الملك سلمان وولي عهده يباغتون الجميع ويهزان الادارة الامريكية كلها ويوجهان ضربة موجعة للرئيس الامريكي ترامب اربكت حساباته واصابته بالجنون ليس الرئيس صالح ولا السعودية ولا الغشمي ...تعرف بالاسم على قاتل الشهيد إبراهيم االحمدي وكيف فعل ذلك بطريقة شيطانية لا تخطر على البال وأوضح أن الهواء يخرج بسرعة كبيرة من القناة الأنفية أثناء العطس، وإذا تم سد الأنف لكتم العطس فإن الهواء يبحث عن طريق آخر للخروج، وفي هذه الحالة قد يخرج عن طريق الأذن، وما قد يتسبب في تمزق طبلة الأذن الذي قد يسبب فقدان السمع . وأضاف أن كتم العطس قد يؤدي كذلك لانتشار الجراثيم في الجيوب الأنفية أو الأذن الوسطى، ويسبب الإصـابة بالتهابات مؤلمة، وربما يؤدي أيضاً لحدوث نزيف في الأنف أو بياض العين ما يهدد الاصابة بالعمى .



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