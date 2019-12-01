شكرا لمتابعة خبر عن عامل يمني بسيط في السعودية نزلت في حسابه البنكي مليون ريال سعودي..شاهد ردة فعله الصادمة التي صعقت جميع المغتربين اليمنيين وماذا فعل بعد ان اصبح مليونير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عامل يمني بسيط في السعودية نزلت في حسابه البنكي مليون ريال سعودي..شاهد ردة فعله الصادمة التي صعقت جميع المغتربين اليمنيين وماذا فعل بعد ان اصبح مليونير

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