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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست من دول التحالف ولا من الحوثي او الانتقالي..اليدومي والزنداني والجنرال الاحمر وكل قادة الاصلاح يتلقون ضربة صاعقة تربك حساباتهم وتفقدهم قوتهم شمالا وجنوبا

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