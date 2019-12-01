دائرة الطلاب بإصلاح وادي حضرموت تختتم المؤتمر الطلابي "المسار والبناء"

اختتمت دائرة الطلاب بالتجمع اليمني للإصلاح وادي حضرموت اليوم السبت المؤتمر الطلابي "المسار والبناء" تزامناً مع احتفالات الشعب اليمني بأعياد الثورة والذكرى 29 لتأسيس الإصلاح.

وفي الحفل الختامي للمؤتمر الذي أقيم بمدينة سيئون ألقى الأخ عبدالرحمن جوبان كلمة دائرة الطلاب بإصلاح وادي حضرموت، أكد خلالها اهتمام الإصلاح منذ تأسيسه بشريحة الطلاب والشباب وحملة الشهادات العليا.

وأضاف: "في ظل التحديات التي تمر بها البلاد وانسداد الأفق أمام الشباب لتحقيق طموحاتهم، ظل الإصلاح محضنا آمنا لتنمية مهاراتهم وتحقيق آمالهم من خلال حزمة من البرامج والمشاريع".

وأشاد جوبان بالمشاريع التنموية التي يشهدها وادي حضرموت وفي مقدمتها إنشاء جامعة سيئون التي سيكون لمخرجاتها الأثر الكبير في إحداث تنمية شاملة حسب قوله.

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وفي البيان الختامي للمؤتمر الذي تلته الطالبة إلهام مطينقا دعا المشاركون الكيانات السياسية إلى السعي لتحقيق السلام المجتمعي وإنهاء الحرب.



وأكد المؤتمر على مبدأ التعايش والتقارب بين مختلف مكونات المجتمع السياسية والاجتماعية.

وشدد المؤتمر على سلوك مبدأ الحوار بين المكونات لحل جميع المشكلات الوطن كونه الطريق الأمثل والأقل كلفة.

تخلل الحفل الختامي للمؤتمر وصلتين إنشاديتين قدمهما الفنان سالم مؤمن وقصيدة شعرية ألقاها أحمد جبران.

وكان المؤتمر الذي استمر ليومين متتاليين 29 - 30 نوفمبر قد ناقش جملة من القضايا التنموية والطلابية.