شكرا لبحثكم عن خبر [الأحد 1 ديسمبر 2019م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - مواعيد رحلات طيران اليمنية، الأحد 1 ديسمبر 2019.
رقم الرحلة: 607
خط الرحلة: القاهرة - سيئون
الإقلاع: 02:00 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة
الوصول: 06:30 صباحا
رقم الرحلة: 606
خط الرحلة: سيئون - القاهرة
الإقلاع: 16:00 مساء
الوصول: 18:45 مساء
رقم الرحلة: 603
خط الرحلة: القاهرة - عدن
الإقلاع: 02:30 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة
الوصول: 07:00 صباحا
رقم الرحلة: 632
خط الرحلة: عدن - الخرطوم
الإقلاع: 08:00 صباحا
الوصول: 09:00 صباحا
رقم الرحلة: 633
خط الرحلة: الخرطوم - عدن
الإقلاع: 10:00 صباحا
الوصول: 13:00 ظهرا
رقم الرحلة: 602
خط الرحلة: عدن - القاهرة
الإقلاع: 14:00 ظهرا
الوصول: 16:30 مساء
كانت هذه تفاصيل خبر [الأحد 1 ديسمبر 2019م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.