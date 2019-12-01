[الأحد 1 ديسمبر 2019م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير)

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يزيد بن سلمان - شبوة - مواعيد رحلات طيران اليمنية، الأحد 1 ديسمبر 2019. رقم الرحلة: 607

خط الرحلة: القاهرة - سيئون

الإقلاع: 02:00 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة

الوصول: 06:30 صباحا رقم الرحلة: 606

خط الرحلة: سيئون - القاهرة

الإقلاع: 16:00 مساء

الوصول: 18:45 مساء Advertisements رقم الرحلة: 603

خط الرحلة: القاهرة - عدن

الإقلاع: 02:30 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة

الوصول: 07:00 صباحا رقم الرحلة: 632

خط الرحلة: عدن - الخرطوم

الإقلاع: 08:00 صباحا

الوصول: 09:00 صباحا رقم الرحلة: 633

خط الرحلة: الخرطوم - عدن

الإقلاع: 10:00 صباحا

الوصول: 13:00 ظهرا رقم الرحلة: 602

خط الرحلة: عدن - القاهرة

الإقلاع: 14:00 ظهرا

الوصول: 16:30 مساء

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