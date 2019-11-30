شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 5 شرائح مؤسساتية تبدأ التسجيل ضمن اكتتاب أرامكو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت “سامبا كابيتال”، إن بيانات شريحة المؤسسات الراغبة بالاكتتاب في أرامكو، سجلت قفزات قياسية، في وقت نجح الإقبال على شراء أسهم أرامكو في تغطية الاكتتاب بواقع 173% (1.7 مرة)، إذ سجل مجموع متحصلات ما تم الاكتتاب به من الأفراد والمؤسسات 165.9 مليار ريال (44.2 مليار دولار)، فيما المستهدف تحصيله هو 25.6 مليار دولار.



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