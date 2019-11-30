مكتب الثقافة يقيم ندوة ثقافيه بمناسبة الذكرى الـ30 من نوفمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

أقام مكتب الثقافة بالجوف ندوة ثقافيه بمناسبة الذكرى الـ 30 من نوفمبر الخالدة اليوم السبت بحضور 50 مشارك ومشاركة .



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وقد افتتح الندوة مدير عام مكتب الثقافة بالمحافظة الأستاذ شرف محمد العكة بكلمة رحب فيها بالمشاركين في الندوة مستعرضا المحطات التاريخية لذكرى الـ30 من نوفمبر الخالدة .

هذا والقيت في الندوة ورقتين الأولى للمدرب والخبير الإداري عمر سالم دومان تحدث فيها عن مراحل النضال الوطني التي سبقت ثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر ووصولا إلى الـ30 من نوفمبر من العام 1967م ذكرى رحيل آخر جندي بريطاني من جنوب اليمن الحبيب.

وألقى الورقة الثانية الشيخ محمد أبوحليقة تناول فيها دور المرأة اليمنية وإسهاماتها في النضال الوطني ضد الرجعية والإمامة والاستعمار البريطاني البغيض.