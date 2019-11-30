شاهد .. عروض شعبية وكرنفالية في عدن إبتهاجاً بعيد الإستقلال الوطني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

الخليج 365 - خاص

شهد شارع الشهيد مدرم مديرية المعلا بالعاصمة عدن، عصر اليوم، مهرجان كرنفالي شعبي، إحتفاءاً بالذكرى الـ52 لعيد الإستقلال الوطني، الـ30 من نوفمبر عام 1967م .



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وتضمنت فقرات الكرنفال الذي أقيم برعاية من المجلس الإنتقالي الجنوبي، العديد من الفقرات الفنية والعروض الشعبية التي عكست ثقافات المحافظات الجنوبية .

كما قدمت الفرق الفنية الشعبية العديد من الرقصات التي إشتهرت بها المحافظات الجنوبية المشاركة في الكرنفال، كما شاركت الفرقة النحاسية العسكرية بعرض إفتتحت به فعاليات الكرنفال .

وقد حظيت العروض الكرنفالية التي شهدها شارع الشهيد مدرم، بإشادة وإعجاب المواطنين الذين إحتشدوا للمشاهدة والمشاركة في ترديد الإغاني والزغاريط التي عكست مدى إبتهاج المواطنين بهذه المناسبة الوطنية العظيمة .