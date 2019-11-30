- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد .. عروض شعبية وكرنفالية في عدن إبتهاجاً بعيد الإستقلال الوطني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019
الخليج 365 - خاص
شهد شارع الشهيد مدرم مديرية المعلا بالعاصمة عدن، عصر اليوم، مهرجان كرنفالي شعبي، إحتفاءاً بالذكرى الـ52 لعيد الإستقلال الوطني، الـ30 من نوفمبر عام 1967م .
وتضمنت فقرات الكرنفال الذي أقيم برعاية من المجلس الإنتقالي الجنوبي، العديد من الفقرات الفنية والعروض الشعبية التي عكست ثقافات المحافظات الجنوبية .
كما قدمت الفرق الفنية الشعبية العديد من الرقصات التي إشتهرت بها المحافظات الجنوبية المشاركة في الكرنفال، كما شاركت الفرقة النحاسية العسكرية بعرض إفتتحت به فعاليات الكرنفال .
وقد حظيت العروض الكرنفالية التي شهدها شارع الشهيد مدرم، بإشادة وإعجاب المواطنين الذين إحتشدوا للمشاهدة والمشاركة في ترديد الإغاني والزغاريط التي عكست مدى إبتهاج المواطنين بهذه المناسبة الوطنية العظيمة .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. عروض شعبية وكرنفالية في عدن إبتهاجاً بعيد الإستقلال الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.