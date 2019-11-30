تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الأحد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019
الخليج 365
ينشر "الخليج 365" أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الأحد، الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2019 ، وهي كالتالي:
رقم الرحلة: 607
خط الرحلة: القاهرة - سيئون
الإقلاع: 02:00 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة
الوصول: 06:30 صباحا
رقم الرحلة: 606
خط الرحلة: سيئون - القاهرة
الإقلاع: 16:00 مساء
الوصول: 18:45 مساء
رقم الرحلة: 603
خط الرحلة: القاهرة - عدن
الإقلاع: 02:30 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة
الوصول: 07:00 صباحا
رقم الرحلة: 632
خط الرحلة: عدن - الخرطوم
الإقلاع: 08:00 صباحا
الوصول: 09:00 صباحا
رقم الرحلة: 633
خط الرحلة: الخرطوم - عدن
الإقلاع: 10:00 صباحا
الوصول: 13:00 ظهرا
رقم الرحلة: 602
خط الرحلة: عدن - القاهرة
الإقلاع: 14:00 ظهرا
الوصول: 16:30 مساء
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