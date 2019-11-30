محافظ حضرموت يفتتح المعرض العسكري الأول تزامنا مع الذكرى الـ52 للإستقلال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

افتتح محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم المعرض العسكري الأول الذي أقامته شعبة التوجيه المعنوي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية بالتنسيق مع قاعة حضرموت الدائمة لمعارض الصور الفوتوغرافية والفنون التشكيلية.



وتعرف محافظ حضرموت عقب افتتاح المعرض من قائد شعبة التوجيه المعنوي عميد ركن صالح المعاري ومدير عام قاعة حضرموت المصور خالد بن عاقلة على محتويات المعرض العسكري الأول، الذي تتزامن اقامته مع احتفالات بلادنا بالذكرى الثانية والخمسين ليوم الإستقلال الوطني المجيد "30 نوفمبر"، موضحين بأن المعرض يحتوي على 500 صورة توثق مسيرة القوات العسكرية والأمنية في حضرموت خلال السنوات الأربع الماضية وجهودها في إنجاح عمليات فرض الأمن ونشر الطمأنينة وتحقيق الإستقرار ومحاربة الجماعات الإرهابية والعناصر الإنقلابية، إلى جانب جهودها في إعادة قيادة المنطقة العسكرية الثانية وكافة الأولوية والشعب التابعة لها وإعادة القيادة العامة للأمن العام والشرطة وكافة المراكز الأمنية والشرطية التابعة لها وتوثيق الملاحم والبطولات التي خاضتها قواتنا الباسلة.

كما وثق المعرض الجهود العسكرية الكبيرة لقوات التحالف العربي في حضرموت وعلى رأسها الممكلة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفها الدائم مع حضرموت والوطن بشكل عام.

الجدير بالذكر أن المعرض العسكري في قاعة حضرموت الدائمة لمعارض الصور الفوتوغرافية والفنون التشكيلية يستمر لمدة أسبوعين.

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حضر الإفتتاح أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان الجوهي ومدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس عوض بن هامل.