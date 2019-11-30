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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يوقع عقود تنفيذ لثلاثة مشاريع لتحسين شبكة الكهرباء في المكلا وغيل باوزير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019
الخليج 365 - المكـلا
وقع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم عقود تنفيذ لثلاثة مشاريع تهدف لتحسين شبكة الكهرباء في مديرية مدنية المكلا ومدينة غيل باوزير، بعد أن رست المناقصات عليها بتمويل من قبل السلطة المحلية بالمحافظة.
ونصت الإتفاقية الأولى على توريد وتنفيذ محطة تحويلية 20 م.ف.أ جهد 33 / 11 ك.ف في منطقة شعب البادية بحي أكتوبر بديس مدينة المكلا بتكلفة إجمالية بلغت 1,944,220 مليون دولار، بتمويل من قبل السلطة المحلية بالمحافظة، وتنفيذ شركة الغويزي للتجارة والمقاولات المحدودة، على أن تقوم الشركة التي رست عليها المناقصة بتوريد وتنفيذ المحطة بحسب كشوفات المواد والمواصفات الفنية المعدة من قبل المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت الجهة المشرفة على التنفيذ خلال فترة تنفيذ تمتد لـ9 أشهر تبدأ من تاريخ توقيع الإتفاقية.
كما نصت الإتفاقية الثانية على توريد محطة رفع بقوة 20 ميقا لمنطقة الهايبر بمديرية مدنية المكلا بتكلفة إجمالية بلغت مليون و500 الف و500 دولار بتمويل من قبل السلطة المحلية بالمحافظة وتمويل شركة الغويزي للتجارة والمقاولات المحدودة، على أن تقوم الشركة التي رست عليها المناقصة بتوريد وتنفيذ المحطة بحسب كشوفات المواد والمواصفات الفنية المعدة من قبل المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت الجهة المشرفة على التنفيذ خلال فترة تمتد لـ9 أشهر تبدأ من تاريخ توقيع الإتفاقية.
ونصت الإتفاقية الثالثة على توريد مواد لتحسين شبكات الكهرباء في الأحياء السكنية في مناطق غيل باوزير بتكلفة إجمالية بلغت 1,356,448,9 مليون ريال سعودي بتمويل من قبل السلطة المحلية بالمحافظة وتنفيذ باحسن للكهرباء، بحسب الكشوفات المرفقة والمعتمدة من قبل المؤسسة المحلية للكهرباء بساحل حضرموت الجهة المشرفة على التنفيذ خلال شهر من تاريخ توقيع الإتفاقية.
حضر التوقيع مدير عام المؤسسة المحلية للكهرباء مناطق ساحل حضرموت المهندس عبدالله حمران.
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