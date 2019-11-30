- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يعقد لقاء لمواجهة مشاكل الكهرباء خلال الصيف القادم.. صور والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019
الخليج 365 - المكـلا
عقد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني مساء اليوم، لقاء بعدد من المسؤولين بالمحافظة لتدارس الخطط الخاصة بإستكمال تنفيذ المشاريع المتعثرة والإستعدادات المطلوبة لمواجهة مشاكل الكهرباء خلال الصيف القادم.
وفي الاجتماع الذي حضره وكيل حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي وعدد من المسؤولين في المكاتب التنفيذية، أكد المحافظ على اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة بمختلف القضايا والملفات التي تمس حياة المواطن اليومية ويعتمد عليها في تسيير شؤون حياته المعيشية، إلى جانب القضايا والملفات المرتبطة بمستقبل الأجيال الصاعدة في حضرموت وخلق ظروف تعينهم على التزود بالعلوم والمعارف والمهارات اللازمة لتطوير أنفسهم وخدمة مجتمعاتهم.
وأوضح المحافظ البحسني بأن الخطط المقدمة من قبل الجهات المعنية بالمحافظة والخاصة بالمشاريع المتعثرة في كافة القطاعات واستعدادات المحافظة لتلافي مشاكل انقطاعات التيار الكهرباء خلال الصيف القادم، ستحظى بكل العناية والرعاية وسيتم التركيز على إنجازها.
ووجه محافظ حضرموت جميع الجهات المعنية برفع درجة الجاهزية وتكثيف العمل وبذل مزيد من الجهود حتى يتم حل قضايا المشاريع المتعثرة ومشاكل انقطاعات الكهرباء.
كانت هذه تفاصيل خبر البحسني يعقد لقاء لمواجهة مشاكل الكهرباء خلال الصيف القادم.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.