البحسني يعقد لقاء لمواجهة مشاكل الكهرباء خلال الصيف القادم.. صور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

عقد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني مساء اليوم، لقاء بعدد من المسؤولين بالمحافظة لتدارس الخطط الخاصة بإستكمال تنفيذ المشاريع المتعثرة والإستعدادات المطلوبة لمواجهة مشاكل الكهرباء خلال الصيف القادم.



وفي الاجتماع الذي حضره وكيل حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي وعدد من المسؤولين في المكاتب التنفيذية، أكد المحافظ على اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة بمختلف القضايا والملفات التي تمس حياة المواطن اليومية ويعتمد عليها في تسيير شؤون حياته المعيشية، إلى جانب القضايا والملفات المرتبطة بمستقبل الأجيال الصاعدة في حضرموت وخلق ظروف تعينهم على التزود بالعلوم والمعارف والمهارات اللازمة لتطوير أنفسهم وخدمة مجتمعاتهم.

وأوضح المحافظ البحسني بأن الخطط المقدمة من قبل الجهات المعنية بالمحافظة والخاصة بالمشاريع المتعثرة في كافة القطاعات واستعدادات المحافظة لتلافي مشاكل انقطاعات التيار الكهرباء خلال الصيف القادم، ستحظى بكل العناية والرعاية وسيتم التركيز على إنجازها.

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ووجه محافظ حضرموت جميع الجهات المعنية برفع درجة الجاهزية وتكثيف العمل وبذل مزيد من الجهود حتى يتم حل قضايا المشاريع المتعثرة ومشاكل انقطاعات الكهرباء.