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شاهد .. هطول أمطار غزيرة عى مدينة قصيعر بساحل حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

شاهد .. هطول أمطار غزيرة عى مدينة قصيعر بساحل حضرموت

متابعات_الخليج 365

منّ الله على مدينة قصيعر بساحل حضرموت، اليوم السبت، بهطول أمطاراً غزيرة .

 

وتظهر الصور تجميع مياه الأمطار على أطراف الشوارع العامة والفرعية وفي الأحياء الشعبية .

 

وأوضحت جهات الطقس أن منسوب الأمطار بلغ 9 ملم، فيما بدأ بعض المواطنين التعامل مع تراكم المياه حتى لا يتسبب الأمر في توقف الحياة داخل المدينة.

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