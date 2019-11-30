شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : وكالة عالمية تكشف عن كواليس مفاوضات السعودية والحوثيين في مسقط (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تجري السعودية وجماعة الحوثي، مفاوضات خلف الكواليس لإنهاء الحرب المدمرة في اليمن ، الذي يعد من أفقر دول العالم العربي.

وأخبر مسؤولون من الجانبين “أسوشيتد برس” الامريكية بأن المفاوضات تجري في سلطنة عمان التي تحد اليمن والسعودية وتتحرك كوسيط.

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وتواصل الجانبان عبر اتصالات الدوائر المغلقة خلال الشهرين الماضيين، وفقا لما ذكره “جمال عامر”، مفاوض الحوثيين. واجريا الجانبان أيضا مفاوضات، عبر وسطاء أوروبيين، وفقا لما أوضحه ثلاثة مسؤولين حوثيين.

وتسببت الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي نهاية عام 2014م بإنقسام اليمن إلى أكثر من أربع مناطق ، تدار إحداها من قبل حكومة الرئيس هادي، فيما تدار بقية المناطق من قبل كل من الحوثيين والمجلس الانتقالي والتحالف العربي .

ويقاتل التحالف العربي الذي تقوده السعودية التي دخلت الحرب في 2015 إلى جانب قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته المعترف بها دوليا.

ووقعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في الخامس من نوفمبر اتفاقا مع المجلس الانتقالي ، لتقاسم السلطة في جنوب البلد .

وكشف مسؤول سعودي، غداة توقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وبين الإنتقالي ، عن وجود قنوات اتصال مع الحوثيين.

وقال المسؤول السعودي في حديث للصحافيين، حينها إن قناة الاتصال مفتوحة منذ عام 2016، لدعم إحلال السلام في البلد الغارق في نزاع مسلح.

وأضاف المسؤول “نواصل هذه الاتصالات، لا نغلق أبوابنا مع الحوثيين”.

ويطالب الحوثيون بإشراكهم في أجهزة الدولة، وبترتيبات تمكنهم من تقاسم السلطة بما يضمن لهم دورا كبيرا في حكومة وحدة وطنية، وفقا لمركز “مجموعة الأزمات الدولية”.

في المقابل تريد السعودية من الحوثيين قطع علاقتهم مع إيران، والتخلي عن الأسلحة الثقيلة وضمان أمن الحدود. yemen إيران الإمارات