شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : الحوثي يفاجئ الجميع ويعلن قرارًا حاسمًا بشأن سلطنة عمان .. ويكشف نتائج رهان ولي العهد السعودي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وضعت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم السبت؛ شرطًا حاسمًا أمام السلطات السعودية والإماراتية تتعلق بسلطنة عمان وإنهاء الحرب في اليمن.

وقال عضو المجلس السياسي للجماعة، محمد البخيتي، في مقابلة مع قناة "الميادين" اللبنانية: إن "سلطنة عمان هي الوسيط الأنظف والأطهر لإنهاء الحرب في اليمن في ظل عرقلة الأمم المتحدة لمسار المفاوضات".

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : طريقة توقيع ولي العهد السعودي تحدث ضجة كبيرة في السعودية

وردنا الان : إحالة الفنان والمقاول محمد علي إلى المحاكمة بتهمة التهرب الضريبي

شيء في غاية السهولة ويستطيع القيام به اي شخص ..اذا فعلته مرة واحدة في الشهر سيجنبك الموت الفجائي وانت نائم او في العمل ويحمي قلبك من النوبات

مصادر : تكشف اسم المرشح الأكثر حظا لرئاسة الحكومة الجديدة بدعم من الجنرال الأحمر (تعرف عليه)

صورة من طفولة إيفانكا ترامب تشعل جميع مواقع التواصل ... شاهدوا كيف كانت وكيف اصبحت

فتاة سعودية تصجو من نومها بسبب ألم غريب في جسمها..فاستيقظت كامل أسرتها من النوم ليجدو الكارثة المروعه التي حلت على العائلة كلها

شاهد ما يقرأه الاخرون

-------------------------------------------------------------------------------------

Advertisements

وأضاف "البخيتي:": أن "التغير في الموقفين الإماراتي والسعودي بشأن وقف الحرب بات واضحًا وإن لم يعلن، لكن أمريكا وإسرائيل هما من تعرقلان"، وفق وصفه.

وكشف المسؤول في جماعة "الحوثي"، أنه "حتى معركة النفس الطويل التي راهن عليها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باتت لصالح الجانب اليمني".

وكانت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، ذكرت في تقرير لها، أن "الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، سافر الأسبوع قبل الماضي إلى مسقط واجتمع مع السلطان قابوس لتهيئة الأجواء للمحادثات مع الحوثيين".

وأشارت "فورين بوليسي" إلى أن جهود إنهاء الحرب زادت بعد سلسلة من الهجمات على التراب السعودي بما فيها هجوم أيلول/سبتمبر الذي أدى لوقف نصف إنتاج النفط السعودي.

جدير بالذكر أن السعودية كانت مترددة بالتفاوض مباشرة مع الحوثيين، تاركة الأمر لعدد من مبعوثي الأمم المتحدة للتوسط بين الحكومة اليمنية التي تدعمها السعودية والحوثيين.

وضعت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم السبت؛ شرطًا حاسمًا أمام السلطات السعودية والإماراتية تتعلق بسلطنة عمان وإنهاء الحرب في اليمن.

وقال عضو المجلس السياسي للجماعة، محمد البخيتي، في مقابلة مع قناة "الميادين" اللبنانية: إن "سلطنة عمان هي الوسيط الأنظف والأطهر لإنهاء الحرب في اليمن في ظل عرقلة الأمم المتحدة لمسار المفاوضات".

وأضاف "البخيتي:": أن "التغير في الموقفين الإماراتي والسعودي بشأن وقف الحرب بات واضحًا وإن لم يعلن، لكن أمريكا وإسرائيل هما من تعرقلان"، وفق وصفه.

وكشف المسؤول في جماعة "الحوثي"، أنه "حتى معركة النفس الطويل التي راهن عليها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باتت لصالح الجانب اليمني".

وكانت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، ذكرت في تقرير لها، أن "الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، سافر الأسبوع قبل الماضي إلى مسقط واجتمع مع السلطان قابوس لتهيئة الأجواء للمحادثات مع الحوثيين".

وأشارت "فورين بوليسي" إلى أن جهود إنهاء الحرب زادت بعد سلسلة من الهجمات على التراب السعودي بما فيها هجوم أيلول/سبتمبر الذي أدى لوقف نصف إنتاج النفط السعودي.

جدير بالذكر أن السعودية كانت مترددة بالتفاوض مباشرة مع الحوثيين، تاركة الأمر لعدد من مبعوثي الأمم المتحدة للتوسط بين الحكومة اليمنية التي تدعمها السعودية والحوثيين.