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عدن - ياسمين التهامي - اضرار قبلة الفم ...دراسه علميه تحذر من قبلة الفم "تفاصيل"

تقبيل الاطفال بهدف إظهار المحبة و العطف على الصغير من العادات الشائعة في مجتمعنا دون أن ندري أن هذه القبلات الكثيرة قد تكون السبب في إصابة الطفل بالأمراض الكثيرة ، و لنتعرف على تلك الأخطار التي تهدد حياة اطفالنا و معرفة طريقة تقبيل الاطفال الصحيحة . مخاطر تقبيل الاطفال في الفم أيحب الأمهات و الآباء تقبيل الاطفال في الفم مما يعرض حياتهم للخطر، خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى من عمر الطفل هذه القبلة كفيلة بأن تنقل إليه الأمراض التي يعاني منها الأبوان أحدهما أو كلاهما معا ،لأن المناعة لا تكتمل لديه قبل الستة أشهر الأولى من عمره ، فلو حدثت قبلة بين شخص بالغ و طفل رضيع من الممكن أن تؤدي هذه القبلة للمخاطر التالية : التهاب فطري باللسان ينتشر بين اللثة و ينتشر في جميع أنحاء فم الطفل ،و بالتالي يكون سيلان اللعاب عنده مستمر ، و يعاني من صعوبة الأكل . تنتقل ميكروبات مثل مجموعة الميكروبات العنقودية ، و هي ميكروبات موجودة في فم الإنسان بصورة طبيعية حتى ولو كان سليما . التهاب الحلق و الفم. التهاب اللوزتين التي قد يكون له مضاعفات كبيرة على القلب أو التهابات متكررة في الكليتين عندما يكبر الطفل. مرض الحمى الشوكية و هي تنتشر أيضا عن طريق ميكروبات موجودة بصفة طبيعية في فم الإنسان. أمراض فيروسية مثل الزكام و الرشح يجب عدم الاستهانة بها ؛ لأنها قد تصيب الخلايا المبطنة لخلايا المخ و ينتج عنها ارتفاع شديد جدا في درجة الحرارة يصعب السيطرة عليه ، مما يؤدي إلى تشنجات عند الطفل و تشبه حالة التهاب الحمى الشوكية ، و في بعض الأحيان قد تؤدي إلى الوفاة. الإصابة بفيروس التهاب الغدة النكافية و كذلك الحصبة الرمادية و الحصبة الألمانية . يمكن انتقال بعض الميكروبات و الفيروسات من الإنسان البالغ إلى الغدد اللعابية للطفل مما ينتج عنها التهاب الغدد اللعابية للطفل. إحتمال حدوث نزلة معوية إذا كانت القبلة ملوثة بخلايا صديدية من فم بالغ هناك أيضا الفيروسات الكبدية و منها الفيروس A و هو ينتقل للطفل عن طريق القبلة في حالة إذا كان الذي قبله حاملا هذا الفيروس . قد يصاب بما يعرف بمرض الحمي الغدية المعروف أيضا باسم مرض التقبيل .



مرض التقبيل : ينتمي مرض التقبيل إلى عائلة الهربس ، و ينتقل من شخص إلى آخر عبر إفرازات الفم ، و من أعراض هذا المرض ما يلي : التهاب البلعوم. التهاب الغدد الليمفاوية. ارتفاع درجة الحرارة. الإصابة بالقئ و التعب. ما هي القبلة الصحيحة للطفل؟ الآن و قد علمتِ بعض من مخاطر تقبيل طفلك على فمه، ربما تستطيعين أنت و والد طفلك التحكم في رغبتكما في تقبيله على فمه و عدم الإفراط في هذه الممارسة و استخدام الطريقة الصحيحة و هي أن تكون القبلة على يد الطفل أو جبهته ؛ ( فالجبهه أة اليد لا يعتبران بيئة مناسبة لنمو الميكروبات )

جديد اب برس :

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يف تتصرفين مع الغرباء ؟ إن صحة طفلك و سلامته أولوية لديك لذلك عليكِ الحرص على منع الآخرين من تقبيل طفلك على فمه ، و لكن اتبعي أسلوب لطيف في ذلك ، فإذا قام أحد أفراد العائلة أو أي شخص بتقبيل طفلك من فمه يمكن أن تقومي بالآتي : اطلبي منه بأسلوب لطيف أن يقبله على رأسه أو وجنتيه . اذكري أمام الشخص مخاطر تقبيل الطفل التي تعرفينها أو يمكنك القول بأنك توقفتِ عن تقبيل طفلك من فمه و ذلك حرصا على صحته و سلامته و خوفا من انتقال الأمراض.



قد لا تستطيعين مقاومة تقبيل طفلك على فمه طوال الوقت و لكن كوني معتدلة و احرصي دوما على عدم الإفراط في القيام بذلك بحيث لا تحرمي طفلك من الفوائد النفسية لذلك و في الوقت ذاته حافظي على صحته و سلامته ، بالطبع لا حاجة لتذكيرك بعدم تقبيله في الأوقات التي تعانين فيها من أحد الأمراض المعدية كالرشح و الزكام و غيره.