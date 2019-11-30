شكرا لقرائتكم خبر عن هادي يغادر الرياض ويصل عدن...شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعرب الكاتب والمحلل السياسي اليمني المقيم في لندن محمد جميح عن امله في يغادر الرئيس هادي الرياض والعودة الى اليمن اذا كان يريد لليمنيين ان يصغوا له ويقدرونه.

ونشر الناشط السياسي والكاتب البارز الدكتور " محمد جميح " رسالة عبر حسابة الشخصي بتويتر موجهة للرئيس هادي تعليقا على خطاب الرئيس بمناسبة عيد الاستقلال .

" اب برس " ينشر نص التغريدة : "أخي الرئيس عبدربه منصور هادي: للسنة الرابعة تخاطب شعبك من خارج التراب الوطني. هل ترى أن هذا وضع طبيعي؟ هل تعتقد ان شعبك راضٍ عنك؟ هل أنت راضٍ عن نفسك؟ مجرد تساؤلات على هامش الذكرى الثانية والخمسين لعيد جلاء الاستعمار البريطاني عن جنوب البلاد... كل عام... هل أقول: واليمن بخير؟!".



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