شكرا لقرائتكم خبر عن قل وداعا للشيب ...خلطه تخلصك من الشعر الابيض نهائيا ومكوناتها متوفره في كل بيت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قل وداعا للشيب ...خلطه تخلصك من الشعر الابيض نهائيا ومكوناتها متوفره في كل بيت

من الممكن الاستعانة بالعديد من الطرق الطبيعية من أجل التخلص من الشعر الأبيض ومن بينها خلطة الشاي والقهوة، والتي تساعد على إخفاء الشعيرات البيضاء، وتساعد أيضًا في منح الفروة لونًا لامعًا وصحيًا، لأن الشاي والقهوة يعملان على ترطيب خصلات الشعر وتطهير أعماق الجذور، وهذا من شأنه تسريع عملية ترطيب خصلات الشعر وتطهير أعماق الجذور، مما يسرع الدورة الدموية وينمي فروة الرأس بطريقة رائعة.

طريقة تحضير خلطة الشاي والقهوة :

جديد اب برس :

مجتهد يفجر مفاجأه ويكشف عن امر خطير سيحدث في السعوديه نهاية الشهر الجاري...تفاصيل خطيرة

Advertisements

يمكن تحضير خلطة الشاي والقهوة في حالة الرغبة في الحصول على شعر أسود داكن مع الاستعانة بشاي البابونج أو الزنجبيل، ويتم ذلك عن طريق :

ـ إضافة كوبين من الماء وثلاثة معالق كبيرة من البن ومعلقتين من الشاي الأسود للشعر الداكن، أو البانونج للشعر الفاتح، ووضع الخلطة على النار وتركها لمدة 20 دقيقة، ثم الانتقال إلى فروة الشعر والتركيز على الخصلات البيضاء، وتركها لمدة ساعتين على الأقل، وبذلك سوف تنجح المرأة في التخلص من الشعيرات البيضاء والتألق بشعر لامع وصحي.

وينصح القيام بتلك الخلطة مرة واحدة أسبوعيًا على الأقل لكي تضمن المرأة بقاء الحصول على شعر مثالي دون خصلات بيضاء، ففي حالة البحث عن طريقة لتفتتيح لون الشعر بعيدًا عن الصبغة، ويمكن نقع الفروة بشاي البابونج البارد أو عصير الليمون، لضمان الحصول على نتائج إيجابية.