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عدن - ياسمين التهامي - اربعة اطعمة من داخل منزلك ستخلصك منها نهائياً...قل وداعاً للقولون العصبي

مع زيادة ضغوط الحياة والتوتر النفسي، أصبح الكثيرون يعانون من القولون العصبي، يفضّل علاج القولون العصبي عن طريق الأعشاب الطبيعية لما تحمله من فوائد دون أضرار لخلوها من المواد الكيميائية الضارة، كشف موقع " health line " عن مكونات طبيعية موجودة بمطبخك تعمل على علاج القولون العصبي . - بذور الكتان:

تعمل على تهدئة القولون العصبي جديد اب برس : مجتهد يفجر مفاجأه ويكشف عن امر خطير سيحدث في السعوديه نهاية الشهر الجاري...تفاصيل خطيرة Advertisements - عسل النحل:

يعمل على حل مشكلة الغازات وانتفاخ البطن الناتجة عن القولون العصبي. - الحلبة:

ان شرب منقوع الحلبة يعمل على تليين البطن وبالتالي حل مشكلة الامساك التي تصاحب القولون العصبي - الزنجبيل:

يهدئ الحركة المفرطة التي تصاحب العصبية بسبب القولون العصبي.



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