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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون الهدية الكبرى التي قدمها الملك سلمان لـــ"عبد الملك الحوثي"...شاهد بالصورة رد عبد الملك الحوثي وكيف شكر الملك سلمان على هديته الغالية

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