عدن.. لقاء يناقش نشاط الهيئة العامة للآثار والمتاحف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

التقى وزير الثقافة، مروان دماج، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، مع قيادة الهيئة العامة للآثار والمتاحف ومدراء عموم فروع الهيئة بالمحافظات .

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ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، استعرض اللقاء نشاط الهيئة العامة للآثار ونتائج مشاركتها في ورشة العمل الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والتي عقدت في جيبوتي واستمرت على مدى ثلاثة أيام .

وخلال اللقاء، عرض المشاركون أهم نتائج الورشة وسبل الاستفادة من مخرجاتها التي ستحافظ بالدرجة الأولى على الموروث الثقافي لليمن الذي عانى من العبث والتهريب ومازال يتعرض لعمليات جائرة في ظل الصراعات الدائرة باليمن.