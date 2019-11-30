شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صور رئيس المجلس الانتقالي "عيدروس الزبيدي" التي اثارت غضب كل الحاضرين في عقد اتفاق الرياض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements نذ بدأت تحركات الانتقالي نحو قيام دولة جنوبية وبعد عودته إلى عدن قبل يومين منذ توقيع اتفاقية الرياض الأخيرة بين طرفي الانتقالي والشرعية برعاية المملكة العربية السعودية، واستقباله في المطار على أضواء السيارات، يحاول و يحرص (عيدروس الزبيدي) على الظهور كرئيس دولة. اليوم يقوم بوضع "إكليل من الزهور" على ضريح الجندي المجهول، ليثبت أن اتفاقية الرياض وبنودها التفصيلية ما تزال غامضة، وهو ما يؤكده عدم عودة الحكومة كاملة ومعها رئيس الجمهورية بحسب ما نصت عليه بنود الاتفاقية بعد أسبوع من التوقيع. كل هذا يعزز من حضور الانتقالي برئاسة الزبيدي، برغم الضغوطات التي مورست من أجل إنجاح الاتفاقية وقيام قوات سعودية باستلام أمن عدن ومطارها من أجل إلزام جميع الأطراف بتنفيذ بنود اتفاقية الرياض. الزبيدي المدعوم بقوة من نظام الإمارات يعتبر نفسه الممثل الوحيد للقضية الجنوبية ويتصرف كرئيس دولة، خاصة بعد الخلافات الأخيرة بين أطراف الشرعية ذاتها وانقسامها إلى جناحين، جناح وقع مع الانتقالي ولا أحد يعرف بالضبط على ماذا حتى الآن، والجناح الآخر الذي يقوده الميسري والجبواني لا يزال يعتبر ما حدث في عدن انقلاب على الدولة والرئيس هادي مثله مثل الذي حدث في صنعاء ويقودان تحركات واسعة لتعزيز دورهما السياسي.



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