شاهد .. أمانة الإنتقالي تحتفل بعيد الإستقلال الوطني في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

خاص_الخليج 365

إحتفلت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، اليوم السبت، بالذكرى الـ52 لعيد الإستقلال الوطني المجيد 30 نوفمبر، بإقامة حفل خطابي وفني في قاعة سبأ في مديرية خورمكسر بالعاصمة عدن.



افتتح الحفل الخطابي والفني بآيات من الذكر الحكيم تلاها المقرى الشاب سالم الحسني، ثم ترديد النشيد الوطني، والوقوف لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الجنوب الابطال، ثم قصيدة شعرية حماسية ثورية للشاب الموهوب رعد الحالمي.

وتخللت فقرات الحفل اغنية للفنان نايف عوض وبعنوان "شكراً لكم" وقصيدة شعرية للشاعرة صابرين الحسني وكلمة المناضلين ألقاها اللواء محمد علي هادي.

وساد الحفل جواً من التفاعل والحماس والابتهاج وروح اللحمة الوطنية لتعزيز الهوية الجنوبية،

تزامناً مع الإنجازات السياسية متمثلة باتفاقية الرياض التي حققتها قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الزبيدي.

عقب ذلك ألقى الأمين العام المساعد للمجلس، فضل الجعدي، كلمة، رحب فيها بالحاضرين بذكرى عزيزة مر على استحقاقها ٥٢ عاماً اي نصف قرن ونيف، وقال لا أعرف هل نقف أمام الحدث التاريخي كحدث وطني جنوبي ام نقف أمام زمن الذكرى بمحتواها التاريخي اثنان وخمسون عاماً بجزئيها السيادي ١٩٩٠-١٩٦٧ اما بجزئها المفقود ١٩٩٠ حتى اليوم الذي نسعى إلى استعادته" .

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وأضاف "باجلال واكبار الشهداء الذين صنعوا هذا الحدث التاريخي،بنفس القدر من الشرف والاعتزاز والكبرياء باستقبال القائد عيدروس قاسم الزُبيدي والفريق المرافق له الذين أثبتوا أن تفويض شعب الجنوب لهم كان صائباً" .

وواصل كلمته: بالتأكيد والالتزام الكامل والمسؤول بكافة محتويات اتفاقية الرياض بوعد الأنفس والوفاء للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومواصلة تعزيز التحالف معهما في مواجهة التمدد الإيراني وأدواته في اليمن.

ودعا الجعدي إلى تهيئة سبل النجاح في تنفيذ اتفاقية الرياض من خلال وقف التحريض والتحشيد والحملة الإعلامية المنددة بالاتفاق والمهددة بافشاله .

وأشار إلى ضرورة إطلاق سراح الأسرى من السجون الاخونجية في شبوة على الفور وبسرعة إخلاء الجرحى وضمان وصولهم إلى المستشفيات الملائمة وسرعة ترحيل الحالات الخطرة التي تستدعي نقلهم إلى الخارج لتلقي العلاج.

وشدد على ضرورة عدم الاغفال عن القضايا التي يعاني منها الشعب في المناطق المحررة وهي الخدمات وصرف المرتبات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

حضر الحفل العديد من اعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، كما اكتضت القاعدة بحضور قيادات عسكرية وأمنية رفيعة المستوى وشخصيات أكاديمية واجتماعية وقبلية من مختلف المحافظات الجنوبية.