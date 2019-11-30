جنوبيون لـ "الخليج 365" : فخورون بتزامن عيد الإستقلال مع يوم الشهيد الإماراتي .. فيديو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

الخليج 365 - خاص

أعرب عدد من النشطاء الجنوبيون عن إعتزازهم وفخرهم بتزامن عيد الإستقلال الوطني الـ30 من نوفمبر مع يوم الشهيد الإماراتي، الذي يتزامن مع نفس اليوم .

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وحيا النشطاء في أحاديث لموقع (الخليج 365) شهداء الجنوب الذين بذلوا أرواحهم رخيصة لنيل الإستقلال من الإستعمار البريطاني .. مشيرين إلى الدور الإماراتي الكبير وقواته المسلحة في تحرير الجنوب من الغزاة الحوثيين .

وأكدوا أن تزامن عيد الإستقلال مع ذكرى الشهيد الإماراتي، تزامن تاريخي وأخوي يؤكد اللحمة بين البلدين والشعبين الشقيقين .. لافتين إلى أن الدم الإماراتي إختلط مع الدم الجنوبي وهو ما لن ينساه شعب الجنوب .