اليمن تصادق على خطة التمديد للإيفاء بإلتزامات المادة الخامة لإتفاقية اتاوا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

الخليج 365

وقع مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن امين العقيلي على مسودة المصادقة والإقرار على خطة التمديد لثلاث سنوات للإيفاء بالتزامات بلادنا تجاه المادة الخامسة لاتفاقية إوتاوا التي تقدم بها البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام نيابة عن الحكومة اليمنية في المؤتمر الرابع للمراجعة في أوسلو.



وأكد مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين العقيلي الموافقة في المؤتمر الرابع للمراجعة في اوسلوا على اقرار والمصادقة على الخطة التي تقدم بها اليمن لمدة 3 سنوات تلتزم اليمن خلالها بالتزاماتها تجاه المادة الخامسة من اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام الفردية.

وأوضح ان من ضمن الخطة التي تقدم بها البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام فتح فروع للمركز التنفيذي في مأرب والجوف وشبوة وتعز ومديريات الساحل الغربي المتضررة من الألغام.

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وأشار إلى ان هذا الالتزام سيقدم البرنامج الوطني تقارير دورية عنه في فبراير العام القادم في جنيف، ومؤتمر الدورات في يونيو ونوفمبر 2020م، إضافة إلى تقارير الشفافية.

وأضاف بأن التوصيات التي قدمت لليمن من قبل لجنة المادة الخامسة أكدت بأنه يجب على الحكومة ان تقدم الدعم للمركز التنفيذي لتشجيع الدول المانحة تقدم الدعم للبرنامج.

وعقد العميد العقيلي، على هامش المؤتمر جانبية مع منظمات عدة منها منظمة هيلوترست والدي ديجي الدنماركية ومنظمات كولومبية ومنظمات أخرى إضافة إلى اجتماعات مع وفود الدول المشاركة في المؤتمر قبل المصادقة والتصويت على مسودة اليمن.