البنك الأهلي يفتتح فرعيه في عدن ولحج بعد إعادة تأهيلهما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

الخليج 365

افتتح وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، ومعه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني الدكتور محمد حلبوب، مبنى البنك الأهلي، فرع أروى بالعاصمة المؤقتة عدن، عقب إعادة تأهيله، وذلك بالتزامن مع احتفال البنك باليوبيل الذهبي الذكرى السنوية الـ ٥٠ لتأسيس البنك.



وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد أستمع الوزير بن بريك إلى شرح مفصل حول عملية تأهيل البنك وتعزيزه بأنظمة حديثة لمواكبة التطورات بالمجالات المالية والمصرفية، وكذا إنجازات البنك خلال السنوات الماضية والخطط المستقبلية.

وأكد وزير المالية، أهمية مشاريع تطوير وتأهيل البنك الأهلي الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وكذا أهمية جهود البنك في تسهيل إجراءات التعاملات مع العملاء ومدى إنعكاسها بشكل إيجابي على مستوى سير تنفيذ مهام وأنشطة البنك ورفع مستوى وتيرة العمل في كافة أقسام وإدارات البنك.

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من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الدكتور حلبوب، إلى أن إعادة تأهيل وافتتاح البنك الأهلي في عدن يندرج ضمن خطط تأهيل وتطوير البنك الأهلي على مختلف المستويات التجهيزية والفنية لمواكبة التطورات في المجالات المالية والمصرفية.

ولفت الدكتور حلبوب، إلى استعداد البنك خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ العديد من المشاريع المختلفة الهادفة لتطوير البنك وتشمل تأهيل المباني ورفدها بأنظمة تكنولوجية حديثة للارتقاء بمستوى أداء عمل البنك وتحسين الخدمات المقدمة لعملائه.

بدوره تطرق مدير عام البنك الدكتور بن سنكر، إلى حرص إدارة البنك على تأهيل الكوادر والموظفين في كافة الأقسام والإدارات، باعتبار الكادر البشري هو رأس مال البنك الأهلي .. مشيراً إلى أنه جرى تأهيل الكثير من الموظفين في الخارج والداخل للمساهمة في النهوض بالبنك.

حضر الافتتاح نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، ووكيل محافظة عدن محمد شاذلي وعدد من المعنيين.