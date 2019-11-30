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بن بريك يستذكر شهداء الإمارات ويدعو إلى إحياء ذكرى شهداء الجنوب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

بن بريك يستذكر شهداء الإمارات ويدعو إلى إحياء ذكرى شهداء الجنوب

الخليج 365

علق نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، على ذكرى يوم الشهيد الإماراتي الذي يتزامن مع ذكرى إستقلال جنوب اليمن من الإستعمار البريطاني .

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وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، "في ذكرى يوم الشهيد نتذكر أول شهيد إماراتي أمام غزو إيران سالم سهيل الدهماني كما نتذكر أول شهيد إماراتي دافع عن الجنوب ضد الغزو الإيراني عبدالعزيز الكعبي ومعهم سائر شهداء الجنوب والتحالف العربي في معركة الكرامة" .

 

وأضاف "أتمنى في هذا اليوم أن نحيي ذكرى شهداء الجنوب مع يوم الاستقلال الجنوبي" .

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