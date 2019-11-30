شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تعليق غاضب من أمينة كرم طفلة طيور الجنة بعد خلعها للحجاب (لفيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشعلت المغربية أمينة كرم طفلة “طيور الجنة” ضجة كبيرة بتعليقها الأخير على خلعها للحجاب، وذلك بعد أن صدمت حبيها بتخليها عنه وتحولها إلى فاشينيستا عبر السوشيال ميديا. وقالت أمينة بانفعال شديد في مقطع فيديو: “بالنسبة لموضوع الحجاب.. بليز أنا ما بدي كلام عن الحجاب.. خليكو انتوا شريفات وعفيفات.. واللي ميعجبوش الحال يخرج ويبلوكني.. ليش تدخلي تفرغي فيا انا اختي.. ليش اختي.. ريلاكس”. جديد "الخليج 365" Advertisements



وكانت النجمة المغربية التي حققت الشهرة منذ طفولتها قد ردت مؤخراً على تصريحات مدير قناة “طيور الجنة” خالد مقداد بعد انتشار مقطع فيديو له يقول فيه إنه قد تم التخلي عنهالتحولها باتجاه الموضة واهتمامها بأن تكون نجمة على السوشال ميديا.

وردت أمينة كرم وقتها بقولها إنها انسحبت من القناة بإرادتها بسبب إهانة خالد المقداد وزوجته لها هي وعدد من فتيات المغرب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. تعليق غاضب من أمينة كرم طفلة طيور الجنة بعد خلعها للحجاب (لفيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.