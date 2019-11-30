شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هذا ما حدث بين فتيات خلال “الجمعة السوداء” في المملكة .. مغرّدون وصفوا الأمر بـ”المُخزي”! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلع شجار عنيف بين عدد من الفتيات داخل أحد المولات في العاصمة الأردنية عمان خلال “الجمعة السوداء -Black Friday” أكبر موسم للخصومات والتنزيلات في العالم.

#عاجل|بالفيديو .. مشاجرة بين عدد من الفتيات داخل أحد المولات في عمان " في #الجمعة_السوداء" #الأردن #رؤيا_الاخباري https://t.co/JHtm5ym4D6 pic.twitter.com/ZOGvPkdNvx جديد "الخليج 365" Advertisements — Roya News (@RoyaNews) #عاجل|بالفيديو .. مشاجرة بين عدد من الفتيات داخل أحد المولات في عمان " في #الجمعة_السوداء" #الأردن #رؤيا_الاخباري https://t.co/JHtm5ym4D6 pic.twitter.com/ZOGvPkdNvx — Roya News (@RoyaNews) November 29, 2019

ويُظهر الفديو محاولة عدد من الشبان انهاء الشجار بين الفتيات دون جدوى، ولم يُعرف كيف انتهت المشاجرة.بحسب موقع “رؤيا” المحلي.

وعبّر مغرّدون أردنيون عن استياءهم مما حصل بين الفتيات، ووصفوا ذلك بالأمر المُخزي.

والله شي بخزي لما انشوف بناتنا في هالمنظر عشان تنزيلات ياعيب الشوم واهلنا في غزه في حاله جهادمع المحتل اللهم انصر أهل غزه واحفظهم بحفظك يارب العالمين واهدي اولادنا وبناتنا لما تحبه وترضاه يارب العالمين— Amalasfour (@Amalasfour2) والله شي بخزي لما انشوف بناتنا في هالمنظر عشان تنزيلات ياعيب الشوم واهلنا في غزه في حاله جهادمع المحتل اللهم انصر أهل غزه واحفظهم بحفظك يارب العالمين واهدي اولادنا وبناتنا لما تحبه وترضاه يارب العالمين — Amalasfour (@Amalasfour2) November 29, 2019

قلت أدب— آمنه (@EvZgGQJsNIQQzoO) قلت أدب — آمنه (@EvZgGQJsNIQQzoO) November 29, 2019

حسبي الله ونعم الوكيل…

الحق على الي طلعهم من بيته

قله ادب— مامون الحميدان (@iwybUXYqigM8Crd) حسبي الله ونعم الوكيل...

الحق على الي طلعهم من بيته

قله ادب — مامون الحميدان (@iwybUXYqigM8Crd) November 29, 2019

الله لا يعطيكم اياها العافية.. فضحتونا بين البلاد— suad alshishani (@SuadAlshishani) الله لا يعطيكم اياها العافية.. فضحتونا بين البلاد — suad alshishani (@SuadAlshishani) November 29, 2019

ما حكاية “الجمعة السوداء”؟

بدأت حكاية “الجمعة السوداء” بأزمة اقتصادية ضخمة، عندما قام خبيرا المال الأمريكيان جيم فيسك وجاي غولد بشراء كمية كبيرة من الذهب أملاً في تحقيق أرباح ضخمة من خلال بيع الذهب لاحقاً بعد ارتفاع سعره، وفقاً لما نشره موقع “ديلي تلغراف”.

وفي الرابع والعشرين من سبتمبر/ أيلول عام 1869، انهار سوق الذهب الأمريكي، وسمي هذا الانهيار، الذي بدأ يوم جمعة، بالجمعة السوداء، ما دفع فيسك وجاي لإعلان إفلاسهما.

أيضاً، وفي وقت كانت السجلات التجارية تُكتبه فيه باليد، كانت الأرباح تُكتب باللون الأسود، بينما تُكتب الخسائر باللون الأحمر.

ولذا، فإن الجمعة السوداء قد تدل أيضاً على الأرباح التي تحققها الشركات خلال موسم التنزيلات هذا بسبب الإقبال الهائل على الشراء.

وفي خمسينيات القرن الماضي، بدأ ضباط الشرطة بمدينة فيلادلفيا الأمريكية بإطلاق اسم “الجمعة السوداء” على الفترة التالية لعيد الشكر، بسبب الزحام والفوضى الناتجين عن الأعداد الكبيرة من المتسوقين والسائحين الذين يزورون المدينة، ما منع الضباط من الحصول على إجازات وأجبرهم على العمل لعدد ساعات أطول.

لكن ظاهرة التسوق التالي لعيد الشكر بدأت قبل ذلك بأكثر من عشرين عاماً، حيث أقبل الكثيرون على الشراء، حتى أن الرئيس الأمريكي السابق فرانكلين روزفلت قرر في عام 1939 تقديم الاحتفال بعيد الشكر لإسبوع كامل أملاً في أن تنعش المبيعات الاقتصاد الأمريكي حينها.

وبدأت الجمعة السوداء في الانتقال إلى دول أخرى حول العالم، وفي مقدمتها المملكة المتحدة، لتتجاوز حجم مبيعات ذلك الحدث التسوقي الضخم بالولايات المتحدة الأمريكية وحدها ستة مليارات دولار أمريكي في عام 2018.

ولا يمكن شراء السلع المعروضة خلال الخصومات عن طريق الذهاب بنفسك للمتاجر فقط، حيت تقدم العديد من المتاجر عروضها عبر الإنترنت، ولكن في المقابل يحجم عدد من المتاجر عن المشاركة في الجمعة السوداء.