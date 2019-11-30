شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : طريقة توقيع ولي العهد السعودي تحدث ضجة كبيرة في السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مصادر : تكشف اسم المرشح الأكثر حظا لرئاسة الحكومة الجديدة بدعم من الجنرال الأحمر (تعرف عليه) تعرف على شركات الطيران الجديدة التي ستبدأ بمنافسة اليمنية وتسيير رحلات جوية دولية من اليمن ابن زايد أقنع ولى العهد السعودي بالانقلاب على شرعية الرئيس هادي والتحالف مع الحوثي.. ومغرد شهير يفجر مفاجاة مزلزلة ويكشف بالصور وتفاصيل خطيرة (شاهد) عبد الباري عطوان : يفجر مفاجاة من العيار الثقيل عن الاطاحة بالرئيس هادي وكل اركان شرعيته ووقف الحرب نهائيا وتقسيم اليمن الى دولتين الشمال والجنوب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : طريقة توقيع ولي العهد السعودي تحدث ضجة كبيرة في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.