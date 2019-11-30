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صنعاء - ياسمين الخيامي - "الاسد " يباغت الجميع ويبعث رسالة عاجلة لولي العهد السعودي ويؤكد : انا رهن اشارتك في اي وقت ..شاهد صورة للأسد مع ولي العهد



وجه "أسد نادي الهلال" الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال رسالة إلى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، شدد خلالها على ولائه للفريق ومواصلة التألق عقب التتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

ونشر غوميز صورة على حسابه في "تويتر" إلى جوار ولي العهد وعلق عليها: "إنه لشرف لي تلبية دعوة ولي العهد محمد بن سلمان بعد الفوز بدوري أبطال آسيا. سيكون أسدك مستعدا دائما للقتال وحماية عرينه".

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"الاسد " يباغت الجميع ويبعث رسالة عاجلة لولي العهد السعودي ويؤكد : انا رهن اشارتك في اي وقت ..شاهد صورة للأسد مع ولي العهد

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ويحتفل غوميز عادة عقب تسجيله الأهداف بالسير على يديه وركبته والزئير مثل الأسد ويتوجه نحو الشباك لتقطيعها.

واستقبل الأمير محمد بن سلمان بعثة الهلال المتوجة بلقب دوري أبطال آسيا يوم الأحد الماضي، على حساب فريق أوراوا رد دياموندز الياباني، إثر فوزه عليه ذهابا بهدف نظيف، على استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، وإيابا بهدفين من دون رد، في عقر داره، على استاد "سايتاما 2002".

وتوج الهلال الملقب بـ "الزعيم" للمرة الثالثة في تاريخه، بعد عامي (1992 و2000).

وسيشارك الهلال في بطولة كأس العالم للأندية في قطر الشهر المقبل.

