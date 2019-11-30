إب: جريمة قتل جديدة بمديرية "المشنة" في ظل فوضى أمنية للميلشيات

قتل مواطن برصاص أحد المسلحين، في محافظة إب، وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة للحوثيين.
وقال مصدر محلي، إن المواطن "حسن احمد علي صبيح"ـ 35 عام ـ قتل برصاص مسلحين بمديرية المشنة بمدينة إب.
وارتفعت وتيرة الجرائم الجنائية في المحافظة خلال نوفمبر الجاري، حيث شهدت عدد من مديريات المحافظات عشرات حالات القتل والإصابة.
وتشهد محافظة إب، جرائم قتل يومية وفوضى أمنية عارمة في ظل انتشار واسع للمظاهر المسلحة وعصابات مافيا القتل والنهب .
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