محلل عسكري لــ "الخليج 365": ٣٠ نوفمبر كان استقلالاً ناجزاً بكل المقاييس غير منقوص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

الشحات غريب

علق المُحلل السياسي العسكري العميد ثابت صالح، على عيد الجلاء أو عيد الاستقلال والذي يحتفل به الشعب اليمني اليوم 30 نوفمبر من كل عام.



وقال "صالح" إن ذكرى٣٠ نوفمبر هو العيد الوطني للجنوب، ففي مثل هذا اليوم من عام ١٩٦٧، أعلن استقلال الجنوب العربي "جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية" عن الاستعمار البريطاني الذي دام ١٢٩ عاما.

وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، بأنه في اليوم التالي رفع علم الجنوب في كل شبر من أراضيه التي ضمت أكثر من ٢٣ سلطنة وامارة ومشيخة في دولة مركزية مستقلة ذات سيادة، وفي مقرات الامم المتحدة وجامعة الدول العربية.

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وكشف بأن ٣٠ نوفمبر ١٩٦٧ كان استقلالا ناجزا بكل المقاييس غير منقوص، رغم تشدد وفد الجبهة القومية في مفاوضات الاستقلال في جنيف التي حرمت الجنوب من مساعدات واستحقاقات كان اقتصاد الدولة الفتية بأمس الحاجة اليها...

وتابع: ورغم الحصار الاقتصادي والحرب النفسية ضد هذه الدولة إلا أنها رسخت أقدامها وحققت نجاحات هائلة لاسيما في مجالات التعليم والثقافة والصحة وسيادة القانون وهيبة النظام في الداخل والخارج.

وكان الرئيس هادي قد جدد اليوم في خطابه الذي وجهه إلى كافة أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة الذكرى الـ 52 ليوم الاستقلال الوطني الـ 30 من نوفمبر ، إلى أن خيار السلام هو الخيار الاستراتيجي، وقال هادي ولم تكن الحرب إلا ضرورة فرضها علينا دعاتها ، وسنظل نمد يد السلام عند كل فرصة ومناسبة، ولكنه السلام العادل والشامل والمستدام المستند للمرجعيات الثلاث ، سلام يفضي إلى دولة واحدة وسلطة واحدة وجيش واحد ومؤسسات وطنية تعمل من أجل كل اليمنيين، سلام نسعى من خلاله لإنهاء أسباب الحرب ونعمل جميعا من أجل دولة اتحادية ضامنة للجميع.

وقال هادي: لقد رسم آباؤكم مجد الثورة والحرية التي ننعم بها اليوم وقدموا التضحيات رخيصة في سبيل تحقيق ذلك الهدف رغم صعوبة الحياة ومرارة العيش وشحة الإمكانيات في مواجهة الاستعمار ، غير أن الإيمان بعدالة القضية وشرف الهدف مثل سلاحاً لا يضاهيه في الميدان أي سلاح، ولهذا انتصرت رصاصة الثورة اليمنية التي كانت بداياتها من جبال ردفان الشماء وسمعت اصداءها أرجاء الوطن الكبير، واستجابت الجموع الهادرة لهذا الصوت المقاوم وهبت لمساندة الثورة وانتصرت لحركة التحرر الوطنية حتى تم تحقيق استقلال الوطن في الثلاثين من نوفمبر 1967 الذي كان امتداداً طبيعياً لنضالات أبطال ثورتي سبتمبر وأكتوبر الخالدتين.