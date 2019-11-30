الجوف تحتفي بمناسبة الذكرى الـ30 من نوفمبر الخالدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

إحتفت محافظة الجوف، بمناسبة الذكرى الـ52 لعيد الإستقلال الوطني الـ30 من نوفمبر الخالد، بندوة أقامها مكتب الثقافة اليوم السبت بحضور 50 مشارك ومشاركة .



وافتتح الندوة مدير عام مكتب الثقافة بالمحافظة الأستاذ شرف محمد العكة بكلمة رحب فيها بالمشاركين في الندوة مستعرضا المحطات التاريخية لذكرى الـ30 من نوفمبر الخالدة .

Advertisements

والقيت في الندوة ورقتين الأولى للمدرب والخبير الإداري عمر سالم دومان تحدث فيها عن مراحل النضال الوطني التي سبقت ثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر ووصولا إلى الـ30 من نوفمبر من العام 1967م ذكرى رحيل آخر جندي بريطاني من جنوب اليمن الحبيب.

وألقى الورقة الثانية الشيخ محمد أبوحليقة تناول فيها دور المرأة اليمنية وإسهاماتها في النضال الوطني ضد الرجعية والإمامة والاستعمار البريطاني البغيض.