شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المجلس الأعلى للحراك الثوري يحتفي بعيد الإستقلال في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

عدن - الخليج 365

نظم مجلس الحراك الثوري بالعاصمة عدن صباح اليوم السبت 30 نوفمبر احتفالا خطابيا وفنيا حاشدا بقاعة التاج الكبرى بالمنصورة بحضور كوادر وقيادات المجلس بعدن، وبمشاركة رموز الهيئات القيادية من محافظات شبوه وابين ولحج والضالع وقيادات من مكونات الحراك الجنوبي والمقاومة .



وفي الحفل، دعا رئيس مجلس الحراك الثوري بمديرية المنصورة المناضل حسين بن حترش الى وحدة الصف الجنوبي .

وفيما حيت المناضلة شفيقة عبدالله النساء الجنوبيات على ادوارهن المشهودة في ثورة اكتوبر وثورة الحراك الجنوبي واسهاماتهن الميدانية والسياسية لنصرة الجنوب اسوة بالرجل .

كما القى الشاعر الجنوبي المعروف ابو صقر السقلدي قضية حماسية نالت اعجاب الحاضرين .

وقدمت الفنانة الكبيرة امل كعدل وصلات غنائية رائعة كما قدمت فرقة معهد جميل غانم للموسيقى والفنون وصلات غنائية وسط حضور من الفرح .

بدوره توجه رئيس مجلس الحراك الثوري، المناضل حسن اليزيدي، بالتحية لكل أبناء الشعب الجنوبي بهذه المناسبة الوطنية، وقال "تحية الى من بذلوا أرواحهم ودماءهم الزكية الطاهرة من أجل تحرير الجنوب واستعادة دولته وكرامة وحرية شعبنا الجنوبي" ..

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وأضاف "في مثل هذا اليوم من العام 1967م أدركت الإمبراطورية البريطانية أنه لا خيار امامها غير الرحيل من ارض الاحرار بعد ان واجهت شعب حر يأبى الخضوع والتبعية ويرفض كل اشكال الوصاية والاحتلال .. شعب جبار يعشق الشهادة في سبيل الحرية والانعتاق" .

وتابع "اننا في مثل هذا اليوم التاريخي الذي يمثل ميلاد شعب عظيم وبزوغ شمس الحرية .. من هنا من عدن كانت البداية في المقاومة السياسية ومن ردفان الأبي كانت الانطلاقة العسكرية في مقاومة الاستعمار البريطاني حتى شملت كافة مناطق الجنوب بما فيها العاصمة عدن التي امتازت بالعمل الفدائي .. ومن عدن اليوم الانبعاث التحرري والوهج الثوري لتحقيق الاستقلال الثاني إن شاء الله" .

وأكد انها لحظات وفاء وعرفان أن نتذكر فيها اولئك الابطال الذين وقفوا في وجه المستعمر البريطاني وصنعوا بدمائهم فجر الحرية ، فنقف اجلالاً واكبارا لشموخهم وبطولاتهم وتضحياتهم وانه لشرف عظيم لنا كثوار بأن نقتدي بهم ونسير على نهجهم لتحقيق الاستقلال الثاني واستعادة دولتنا وهويتنا الوطنية ومكانتنا السياسية والجغرافية والدبلوماسية بين الدول كما كانت قبل العام 1990م .

وقال "اننا في هذا العيد المجيد .. العيد الـ 52 للإستقلال نؤكد ثقتنا الكبيرة في قدرة شعبنا العظيم على إلحاق الهزيمة بقوى الاحتلال الجديد المتنوعة متلما ألحق الهزيمة بالاستعمار البريطاني في ستينيات القرن المنصرم والذي نحتفل بذكراه اليوم بعد كفاح معمد بالدماء والتضحيات الجسيمة من أجل أن تنتصر الإرادة الوطنية لشعبنا الجنوبي المكافح ومن أجل أن ترتفع رايات أعيادنا الوطنية خفَّاقة فوق رؤوسنا للابد" .

وأشار إلى ان احتفالنا يأتي في ظل ظروف ومتغيرات تشهدها الساحة الجنوبية والاقليمية والدولية تؤكد بأن ما يطالب به أبناء الجنوب هو حق شرعي مكفول بالقوانين والمواثيق الدولية ومسنود ومدعوم بقوة ارادة جماهير الشعب الجنوبي الذي يتمسك بشرعية قضيته ودماء شهداءه الطاهرة والطامح الى استعادة دولته ونيل استقلاله وقد أكد من خلال التضحيات الجسيمة التي قدمها حتى الان علي هذا الطريق وصموده العظيم امام قوى الاجتياح العسكري الغاشم التي تعاقبت عليه منذ اعلان الوحدة مع نظام صنعاء بما لا يدع مجالا للشك بأن أي محاولة لفرض أي خيار عليه لا يرتقي الى طموحاته ولا يواكب التضحيات التي قدمها في سبيل التحرير والاستقلال لن يكون إلّا صب الزيت على النار وتأجيج اضطرابات لا أحد يستطيع التكهن بقوة تداعياتها .

وقال "اننا في هذه المناسبة العظيمة نؤكد بأن التوافق والتقارب ووحدة الصف الجنوبي وتجسيد مبدأ التصالح والتسامح هي المفردات والادوات والأليات التي نستطيع الوصول من خلالها الى تحقيق الهدف المنشود المتجسد في التحرير والاستقلال من اقرب الطرق ونجدد العهد على الاستمرار في نضالنا حتى تحقيق اهداف ثورتنا والتخلص من القهر والاستعباد كما أننا نؤكد على ضرورة إيجاد ثقافة الحوار بين كافة أبناء الجنوب وكافة مكوناته الوطنية للوصول الى قياده توافقية لثورتنا الظافرة عن طريق ايجاد منصة جنبية موحدة الهدف والاداة" .

وفي الختام، دعا اليزيدي كل أبناء شعبنا وفي المقدمة المكونات السياسية والثورية والإجتماعية إلى توحيد الصفوف ومضاعفة الجهود للتصدي لكل المؤامرات التي تحاك ضد جنوبنا بقصد الالتفاف على ارادة شعبنا وتضحياته الكبيرة واهدافه العظيمة المتمثلة في استعادة الدولة وانجاز مشروع الاستقلال .