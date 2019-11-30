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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس منظمة حق لـ"اليمن العربي": ٣٠ نوفمبر هذا العام تشهد انجازات المجلس الانتقالي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019
سيد مصطفي - الخليج 365
قال الخضر الميسري، رئيس منظمة حق للحقوق والحريات، إنه تتزامن ذكرى ٣٠ نوفمبر هذا العام مع وجود كيان قوي للجنوبيين هو المجلس الانتقالي الجنوبي، ورغم أن الفترة بين 4 مايو 2017م وحتى الآن هي فترة قصيرة لكيان سياسي سيطر على ست محافظات في ظروف خاصة وعاصفة الحزم والعزم للقضاء على الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران وإعادة الشرعية إلى العاصمة السياسية للحكم صنعاء .
وأكد الميسري ل"الخليج 365"، أنه في 883 يوما أنشأ المجلس الانتقالي عدد من المجالس المحلية المجلس الإنتقالي في العاصمة عدن وعواصم المحافظات والمديريات والجمعية الوطنية بالدوائر 24 وكذلك مكتب للعلاقات الخارجية في مبنى الجمعية الوطنية.
واضاف رئيس منظمة حق للحقوق والحريات، أنه استطاع المجلس الإنتقالي الجنوبي سياسيا وعسكريا بقيادة الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي ودينمو المجلس احمد سعيد بن بريك أن يقلب الطاولة ويجر مجريات الأمور لصالخ هدفه الأستراتيجي وهو استعادة الدولة دولة الجنوب .
واردف الميسري، أن المجلس الإنتقالي الجنوبي ساهم في تحرير العاصمة عدن ومحافظة الضالع ويافع ولحج وابين وجزء من محافظة شبوة دون شروط
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