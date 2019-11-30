شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصافي عدن تعلن عن مناقصة عامة لشراء وقود لمحطات الكهرباء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019 الخليج 365 - متابعات أعلنت شركة مصافي عدن، اليوم السبت، عن إنزال مناقصة لشراء 62 الف طن من مادة الديزل، و30 الف طن مازوت لتموين محطات توليد الكهرباء.

Advertisements ونصت المناقصة على أن تكون العروض المقدمة بالدولار الأمريكي لكل طن من قبل الشركات المؤهلة لدى شركة مصافي عدن وبسعر ثابت. واشترطت المناقصة على ضرورة أن تشمل العروض توصيل كميتي المازوت والديزل إلى خزانات شركة مصافي عدن وأن يتحمل المورد أي متطلبات مالية حكومية وأي رسوم متعلقة بالضرائب أو الجمارك إضافة إلى أي التزامات أخرى.

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