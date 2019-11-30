شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فيديو صادم لفتيات سعوديات يشرباً الخمور في مكان عام في السعودية! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر مغرد سعودي فيديو صادم من السعودية ،ويُظهر الفيديو نساء يشربنَ الخمر في حديقة عامة.

وعبّر مغرّدون عن غضبهم من انتشار هذه الحوادث مؤخرا في السعودية .

قال مغرّدون إن الفيديو قديم، فيما ذكر آخرو ن أنه ليس في السعودية.

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