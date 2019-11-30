شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : الكشف عن اسماء وصور الطياران السعوديان كانا على متن الطائرة التي اسقاطها الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر اعلامية سعودية عن هوية الطياران اللذان كانا على متن المروحية العسكرية السعودية و التي زعمت ميليشيا الحوثي إسقاطها يوم امس الجمعة .

وقالت المصادر ان النقيب طيار "عبدالمجيد محمد العمري، والملازم أول طيار "سعود سعد الشهري", استشهدا اثر سقوط مروحية عسكرية كانا على متنها في محافظة صعدة شمال اليمن.

جديد "الخليج 365"

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ونعى والد النقيب طيار "عبدالمجيد محمد العمري ابنه في تغريدة عبر حسابه في تويتر وقال ان ابنه استشهد دفاعا عن الدين والوطن و ان الصلاة عليه بعد عصر اليوم .

وكانت قد أعلنت المليشيا الحوثية مساء امس الجمعة عن أسماء الطيارين السعوديين الذين كانوا على متن طائرة الاباتشي التي تدعي المليشيا إسقاطها اليوم .

و بحسب المصادر الإعلامية الحوثية والتي رصدها " المشهد اليمني " فأن الطيارين السعوديين هم : النقيب طيار/ عبدالمجيد محمد العمري , والملازم اول طيار/ سعود سعد الشهري .

وكان متحدث القوات المسلحة التابع للمليشيا قد زعم أن الدفاعات الجوية التابعة لهم تمكنت من إسقاط طائرة أباتشي سعودية بصاروخ أرض جو بتقنية جديدة .

هذا ولم يصدر حتى الان توضيح رسمي من قبل قوات التحالف الذي تقوده السعودية تؤكد او تنفي انباء سقوط المروحية ومقتل طاقمها .