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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي بالحراك الجنوبي لـ "الخليج 365": ذكرى ٣٠ نوفمبر لن تكتمل إلا بالتنفيذ السريع لاتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019
سيد مصطفي - الخليج 365
قال أحمد جباري ابو خطاب، القيادي بالحراك الجنوبي، إنه تتزامن ذكرى استقلال الجنوب هذا العام، مع عودة الرئيس عيدروس الزبيدي الى عاصمة الحنوب عدن لاداء مهامه في ادارة المجلس اداريا وعسكريا.
وأكد أبو خطاب لـ"الخليج 365"، أن ذكرى ٣٠ نوفمبر هذا العام يأتي مع انفراج مشكلات الجنوب الذي يكمن في التنفيذ السريع لمخرجات اتفاق جدة.
واضاف القيادي بالحراك الجنوبي، أن حكومة الشرعيه التي تسيطر عليها جماعة الاخوان المسلمين تحاول المماطلة في تنفيذ بنود الاتفاق مثل صرف مرتبات الموظفين
وسحب قواتها من محافظة شبوه وخضرموت باتجاه مأرب لمواجهة جماعة الحوثي
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بالحراك الجنوبي لـ "الخليج 365": ذكرى ٣٠ نوفمبر لن تكتمل إلا بالتنفيذ السريع لاتفاق الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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