عسكر : نستلهم من 30 نوفمبر قيم مهمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

الخليج 365

أكد وزير حقوق الإنسان، محمد عسكر، على أهمية القيم التي نستلهمها من يوم 30 نوفمبر الخالد .

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وقال عسكر في منشور له على الفيسبوك، "بمناسبة العيد ال٣٠ من نوفمبر عيد الاستقلال العظيم، نستلهم قيم مهمة من ذلك اليوم" .

وأضاف "تتمثل هذه القيم بتحرير القرار الوطني وتحقيق تطلعات الشعب المشروعة في دولة العدل والمساواة ودولة المؤسسات التي تخدم الانسان بعيداً عن أي شطط او تفريط" .