شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي بالانتقالي يُفجر مفاجأة عن استقلال الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019 علق رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي بأوروبا أحمد عمر بن فريد، اليوم، على ذكرى استقلال الجنوب من الاستعمار البريطاني.

Advertisements وقال في تغريدة عبر "تويتر" رصدها "المشهد العربي": "صباح الحرية يا وطن.. صباح المجد والسطوع.. صباح الخير يا نوفمبر.. نعترف بأننا لم نحسن الاحتفاظ بمعناك الكبير وقيمتك الوطنية العظيمة". وأضاف: "ولكننا عاهدنا الله والشعب الجبار بأن نعيد لك يا نوفمبر مجدك المسروق. عاهدنا الله أن نعيد رسم حدودك يا وطن كما كانت في يومك المجيد ٣٠ نوفمبر ١٩٦٧".

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