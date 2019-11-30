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تعليق ناري من هاني بن بريك على ذكرى استقلال الجنوب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

علق نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، اليوم، على ذكرى استقلال الجنوب.

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وقال في تغريدة عبر "تويتر": "30 نوفمبر يوم الاستقلال المجيد لبلدنا الجنوب العربي من بريطانيا نترحم فيه وندعو لكل شهدائنا وأبطالنا الذين صنعوا هذا اليوم المجيد".

وأضاف: "ومن محاسن الموافقات والمناسبات أن يصادف يوم الشهيد في بلدنا الإمارات نترحم على سائر شهدائنا الأمجاد وعلى دربهم سائرون، وسنبقى تضحياتهم نبراسا للأبطال".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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