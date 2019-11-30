تعليق ناري من هاني بن بريك على ذكرى استقلال الجنوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

علق نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، اليوم، على ذكرى استقلال الجنوب.

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وقال في تغريدة عبر "تويتر": "30 نوفمبر يوم الاستقلال المجيد لبلدنا الجنوب العربي من بريطانيا نترحم فيه وندعو لكل شهدائنا وأبطالنا الذين صنعوا هذا اليوم المجيد".

وأضاف: "ومن محاسن الموافقات والمناسبات أن يصادف يوم الشهيد في بلدنا الإمارات نترحم على سائر شهدائنا الأمجاد وعلى دربهم سائرون، وسنبقى تضحياتهم نبراسا للأبطال".