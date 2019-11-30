افتتاح معرض صور شهداء الجنوب والامارات في ملحمة التحرير بمدينة الغيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

تزامنا مع ذكرى الجلاء 30 نوفمبر ووفاء لذكرى يوم الشهيد غيل باوزير تكرم شهداء الجنوب والإمارات في معرض صور احتضنه المركز الثقافي (المدرسة الوسطى) بمنطقة غيل باوزير بمحافظة حضرموت.



ويحتوي المعرض صور شهداء دولة الإمارات العربية المتحدة و صور شهداء الجنوب وصور قمع المتظاهرين من قِبل الأمن المركزي و ايضاً احتوى على صور من إجتماعات الحراك و صور لمصابي ملحمة التحرير يجسد هذا المعرض حكاية ثورة شعب الجنوب الطاهرة وما رافقها من تضحيات وتحديات وبطولات جدير أن تُخط بماء الذهب ويسطرها التاريخ في أنصع صورة حيث اختلطت الدماء بالدماء في ساحات الوغى ومنازل الأبطال و يهدف هذا المعرض لتخليد شهداء الجنوب و شهداء الإمارات وتذكير القيادات الجنوبية بالداخل والخارج بأن هؤلاء الشهداء من المقاومة الجنوبية و شهداء الإمارات سقطوا من أجل تحرير واستقلال الجنوب إنسانا وأرضا ،و أن المعرض هو رسالة للقيادات الجنوبية بالداخل والخارج إن عليهم احترام هذه التضحيات التي قدمها هؤلاء الشهداء .

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وايضاً فإن هذا المعرض بمثابة منبر تُوجه من خلاله رسالة للعالم بأننا موجودين على الأرض ولن نحيد عن هدفنا المتمثل بالتحرير والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة

هذا وقد شهد المعرض إقبال غير عادي من قبل الزوار وتفاعل الزوار مع المعرض بإلقاء العديد من القصائد الشعرية حيث ألقت الطفله شهد لطفي الحوري قصيدة إهداء لدولة الإمارات العربية المتحدة كعربون محبة ووفاء لأبناءها الشهداء.

و تغنى الحاضرون بالأغاني الثورية حيث رقصت فرقة (فرقة شباب الغيل)على أنغام اغنية بلادي يابلادي ولو جارت علي بلادي ومهما طالت الغربة خير لي من بلاد الناس.