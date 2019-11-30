الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد.. نظافة المكلا تستحدث زيا خاصا بعامل النظافة.. ماذا كتبت عليه؟

0 نشر
اليمن العربي - خاص 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. نظافة المكلا تستحدث زيا خاصا بعامل النظافة.. ماذا كتبت عليه؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

شاهد.. نظافة المكلا تستحدث زيا خاصا بعامل النظافة.. ماذا كتبت عليه؟

الخليج 365 - خاص

رصد محرر "الخليج 365" صورة للزي الجديد الخاص بعامل النظافة الحضرمي، يظهر فيها مسمى جديدا نال استحسان المواطنين.

 

Advertisements

واطلق صندوق النظافة والتحسين في حضرموت مصطلح “مهندس نظافة“ على الرجل المكلف بمزاولة هذه المهنة، بدلا من مصطلح عامل نظافة.

 

ويهدف مكتب النظافة في حضرموت الى تحسين وتصحيح الاوضاع والاوتقاء نحو الأفضل بالمحافظة، اضافة الى لمس جانب السلامة للمهندسي النظافة.

9621e1f7bb.jpg

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. نظافة المكلا تستحدث زيا خاصا بعامل النظافة.. ماذا كتبت عليه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا