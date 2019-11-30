شاهد.. نظافة المكلا تستحدث زيا خاصا بعامل النظافة.. ماذا كتبت عليه؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019 الخليج 365 - خاص رصد محرر "الخليج 365" صورة للزي الجديد الخاص بعامل النظافة الحضرمي، يظهر فيها مسمى جديدا نال استحسان المواطنين.

Advertisements واطلق صندوق النظافة والتحسين في حضرموت مصطلح “مهندس نظافة“ على الرجل المكلف بمزاولة هذه المهنة، بدلا من مصطلح عامل نظافة. ويهدف مكتب النظافة في حضرموت الى تحسين وتصحيح الاوضاع والاوتقاء نحو الأفضل بالمحافظة، اضافة الى لمس جانب السلامة للمهندسي النظافة.

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