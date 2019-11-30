شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : المشاط يكشف عن المطالب التي يحتاجونها لموافقة جماعة الحوثي على وقف الحرب في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى في صنعاء،آ من خطورة القفز على ما أسماه بـ “الواقع والمتغيرات والتحولات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي”.

ونبه المشاط في خطاب وجهه بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين للاستقلال إلى “ان الاستمرار في الحرب والحصار على آ اليمن سيفضيان بالمنطقة ككل الى مخاطر كبيرة من الصعب مستقبلا مواجهتها أو إحتواء تداعياتها “.

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وأكد المشاط حرص سلطاته على السلام الشامل والعادل باعتباره الهدف الذي تقاتل قواتهم من أجله.

وأشاد المشاط ” بما تحقق مؤخرا على طريق التهدئة” قائلا: نرحب بالمبادرة التي أعادت الينا عددا من أسرانا الأبطال، عطفا على ما قدمناه من مبادرات سابقة وندعو الى المزيد من تبادل هذه المبادرات الإيجابية، ومواصلة العمل على إحراز المزيد من التقدم على صعيد هذا الملف وغيره من الملفات الإنسانية وذلك من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق استوكهولم الخاص بالأسرى، وسرعة تنفيذ الجسر الطبي أمام المرضى كخطوة أولية على طريق الفتح الكلي للمطار.

وأضاف: نرحب بأية مفاوضات جادة تفضي إلى إعلان وقف الحرب والدمار ورفع الحصار واستعادة السلام الداخلي، وانهاء التواجد العسكري من الجنسيات الأخرى في مياهنا وأراضينا اليمنية، مع الترحيب بالمصالح المشروعة وتشييد وبناء العلاقات على أساس من مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والتعاون المشترك، ونجدد في هذا السياق دعمنا المستمر لجهود المبعوث الاممي وكل المساعي الخيرة لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن والمنطقة عموما.