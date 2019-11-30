شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : انهيار مرعب لـ الريال اليمن امام الريال السعودي والدولار بالتزامن مع عودة رئيس المجلس... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاود الريال اليمني للانيهار مجددا امام العملات الاجنبية مع بداية تعاملات اليوم و الأسبوع الجاري وذلك بعد استقرار شبه نسبي خلال أيام الأسبوع المنصرم . وبالتزامن مع عودة رئيس المجلس الانقتالي إلى مدنية عدن جنوب اليمن فقد بلغ سعر الصرف اليوم كالتالي : جديد "الخليج 365" Advertisements أسعار البيع في العاصمة صنعاء : الريال السعودي 153.00 الدولار الأمريكي 581.00 أسعار الشرء : الريال السعودي 155.00 الدولار الأمريكي 590.50

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