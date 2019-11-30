شاهد: الكلباني يفاجئ الجميع ويظهر بهذا الشكل الذي صدم الجميع

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عدن - ياسمين التهامي - فاجأ الداعية عادل الكلباني الجميع وظهر ممسكا بتيشرت الهلال ومطبوع عليه “اسمه” ورقم 7، رغم إنه معروف بتشجيعه لفريق النصر. جاء ذلك بعدما حقق الهلال دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا الياباني. ويعد هذا اللقب الآسيوي الثالث في تاريخ الأزرق والمرة الأولى بمسماه الجديد. جديد "الخليج 365" Advertisements



وفي محاولة من الداعية للفت الانتباه لقناة أس بي سي من خلال برنامجه “مع الكلباني”، تحدث عبر برنامجه عن العصبية بين الأندية.

وبالأمس احتفل تركي آل الشيخ بفوز الهلال بدوري أبطال آسيا في حفل كان ضخم بحضور جماهير الهلال. وشهد الحفل تواجد المطرب راشد الفارس، الذي قام بالغناء لفريق الهلال، كما حضر الحفل الفنان محمد عبده، إضافة إلى الفنان حسين الجاسمي، وراشد الماجد.

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