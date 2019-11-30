شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان .. بالصوت والصورة .. إسرائيل تستفز شعوب السعودية والإمارات والكويت ومصر بـ"صوت الأذان"يرفع في إسرائيل .. وغضب المسلمين والعرب يجتاح جميع شبكات ومواقع التواصل (شاهد) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مصادر : تكشف اسم المرشح الأكثر حظا لرئاسة الحكومة الجديدة بدعم من الجنرال الأحمر (تعرف عليه) شيء في غاية السهولة ويستطيع القيام به اي شخص ..اذا فعلته مرة واحدة في الشهر سيجنبك الموت الفجائي وانت نائم او في العمل ويحمي قلبك من النوبات تعرف على شركات الطيران الجديدة التي ستبدأ بمنافسة اليمنية وتسيير رحلات جوية دولية من اليمن عاجل : بعد الحادثة في فرنسا .. ابنة الملك سلمان تخرج عن صمتها وتكشف معلومات سرية خطيرة عن والدها وولي عهده (شاهد)

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